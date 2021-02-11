В минувшие сутки в Саратовской области скончались от коронавируса четыре человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Все умершие — пенсионеры: женщина 65 лет и мужчина 55 лет, имеющие сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь и атеросклеротическую болезнь сердца; мужчина 77 лет с тяжелым коморбидным состоянием – сахарный диабет, перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз артерий нижних конечностей, женщина 90 лет с сердечной недостаточностью, сложным нарушением ритма и хронической болезнью почек.

Общее число смертей с начала пандемии достигло 590.