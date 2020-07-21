Ртищевская прокуратура выяснила, что из-за неправильного обращения с пестицидами и агрохимикатами в районе массового гибли пчелы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация о насекомых поступала от местных пасечников.
Выяснилось, что в четырех КФХ протравленные семена не отгружали по правилам, никто не обезвреживал опасными веществами загрязненный транспорт.
Глав хозяйств привлекли к административной ответственности, за устранением нарушений следит прокуратура.
Напомним, ранее сообщалось о массовом падеже насекомых в Лысых Горах.