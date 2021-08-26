На новой футбольной площадке в поселке Юбилейный города Саратова сошлись четыре футбольных команды 2007-2008 годов из разных районов.

Торжественного открытия площадки не проводилось. Родители игроков, директора спортшкол и тренеры собрались посмотреть на первые футбольные матчи. Площадка работает бесплатно, на ней есть все удобства для игры в футбол и стритбол, также на ней есть беговые дорожки.

Депутат Госдумы Николай Панков неоднократно обсуждал с местными жителями строительство этого спортивного объекта. Аналогичные построены в Вольске и Пугачеве.

— Как вам площадка, поле? — спросил у вышедших с площадки футболистов Николай Панков.

— Прикольно! Немного скользко, но привыкаем, — ответили ему спортсмены.