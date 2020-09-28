Сегодня, 28 сентября, в Саратовской области полыхали сразу лесных пожара. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления лесного хозяйства Денис Трошин.

На 14:40 был ликвидирован пожар площадью в 500 квадратных метров в Новобурасском районе, на 16:40 возгорание на 0,3 гектара в Базарно-Карабулакском районе.

Сейчас в Аткарске 19 человек и пять единиц техники тушат гектар леса.

Со вчерашнего дня в Лысогорском районе полыхает крупный пожар, сначала он был в степи, а сегодняшним утром перекинулся на лес.

Возгорание площадью 30 гектар тушат силами и средствами Лысогорского, Калининского, Саратовского лесхоза, администрации и КФХ.