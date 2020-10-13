На 10:00 13 октября в Саратовской области разгорелись четыре лесных пожара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Локализовано возгорание в Аткарском районе, где объявляли ЧС и выдвигалась тяжелая техника, небывалые мощности, а также в Калининском.

Еще не локализовано пламя в Красноармейском и Калининском районах.

На месте работают специалисты лесхозов, администраций, областной службы спасения.

У близлежащих населенных пунктов дежурят подразделения федеральной противопожарной службы, угрозы нет.