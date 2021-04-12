на сегодняшний день, 12 апреля, в Саратовской области из-за паводка подтоплены четыре моста. Об этом сообщил председатель областного Правительства Роман Бусаргин в своем аккаунте Instagram.

Затоплены четыре автомобильные моста, также перелита на 12 сантиметров плотина в селе Куриловка Новоузенского района на реке Большой Узень.

«Подъем уровня воды на водных объектах (по сравнению с зимним меженным уровнем) зафиксирован в следующих районах:

— Лысогорский район, река Медведица +113 сантиметров (+1 за сутки);

— Балтайский район, река Алай +25 сантиметров (-9 за сутки);

— Аткарский район, река Медведица + 189 сантиметров (-5 за сутки);

— Аткарский район, река Аткара + 35 сантиметров (-8 за сутки);

— Романовский район, река Карай + 208 сантиметров (-20 за сутки);

— Балашовский район, река Хопер + 322 сантиметра (+3 за сутки);

— Новоузенский район, река Большой Узень +148 сантиметров (+7 за сутки);

— Дергачевский район, Нижне- Камышенское ВДХ.. 415 сантиметров( за сутки 0 ),

— Дергачевское ВДХ ( около поселка Советский + 8 сантиметров ( за сутки 0)

— Новобурасский район, река Медведица +50 сантиметров; ( за сутки 0)

— Петровский район, река Медведица +24 сантиметра (-6 за сутки);

— Пугачевский район, река Большой Иргиз +131 сантиметр ( за сутки 0);

— Татищевский район, река Идолга +38 сантиметров (0 см);

— Аркадакский район, река Хопер 331 сантиметр (+2 за сутки);

— Екатериновский район, река Сердоба 0 сантиметров (за сутки -15);

— Ртищевский район, река Хопер (0 за сутки).

— Ивантеевский район, река Большой Иргиз +72 сантиметра (+15 за сутки), — говорится в сообщении.