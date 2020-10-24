Сегодня, 24 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как строят четыре детсада по нацпроектам президента РФ.

Трехэтажное учреждение на Провиантской улице достроено, там идут работы над кровлей, отделка фасада. Со стройплощадки уберут башенный кран и начнут благоустраивать территорию.

Ранее там был сад для слабовидящих детей, который находился в аварийном состоянии. В новом учреждении смогут находится 100 ребят, 20 раннего возраста.

Детсад в микрорайоне Авиатор рассчитано на 100 мест. Там уже завершают внутренние работы, собирают мебель, благоустраивают территорию. Подрядчик заверил главу региона, что в начале ноября работы закончат.

Глава региона раскритиковал строительство сада “Жар-Птица” в поселке Юбилейный на 160 мест. Он потребовал привлечь больше рабочих, чтобы в начале последнего месяца осени объект был сдан.

5 ноября планируют сдать детсад на 40 мест, расположенный в пристройке к школе №66 в поселке Новосоколовогорский.

Губернатор Саратовской области отметил, что спустя неделю-полторы учреждения можно будет уже вводить. В 2021 году планируют построить еще девять садов.



