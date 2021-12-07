Сегодня, 7 декабря, состоялось очередное заседание корсовета по борьбе с коронавирусом при участии Валерия Радаева.

Губернатор отметил, что на прошлой неделе министр называл отстающими по вакцинации районами Калининский, Аркадакский, Аткарский и Озинский районы.

-Отмечу, что большинство из них чаще всего фигурируют в отстающих. Значит, главы пассивны. Хочу услышать от муниципальных руководителей, какие меры принимаются для исправления ситуации. На каждом заседании Координационного совета мы будем к этой теме возвращаться. И персонально заслушивать глав, — отметил радаев.