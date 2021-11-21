Сегодня, 21 ноября, из-за затянувшихся ремонтных работ на городском водопроводе, часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

В связи с производственной необходимостью работы по 4-му проезду Чернышевского, 2, продлены до 18:00.

До полуночи ограничено ХВС абонентов улицы Волгоградская, 14,18, а также частный сектор в квадрате улиц: Генерала Захарова — Ракетная — Часовая — 1 Ямской проезд.

Также до полуночи воды не будет на улице Ломоносова, 3,3А,4,5,5А,6,8 и в Елшанке, на улицах Буровая — Стахановская — Московкое шоссе — 3-я Степная.