Полиция раскрыла кражу со склада на Полтавском тупике в Энгельсе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

С 21:30 8 июня до 8:00 9 июня неизвестный сломал навесной замок двери объекта, проник внутрь и унес минимойку марки Karcher.

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний рецидивист, который уже четыре раза отбывал наказание за воровство.

На молодого человека завели очередное уголовное дело, у него изъяли залоговый билет скупки, куда он успел отнести чужое имущество.