В Саратовской области с начала 2022 года совершили суицид 4 подростка.

Такие данные были озвучены 2 марта на коллегии министерства образования начальником начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Саратовской областной прокуратуры Максимом Калигиным.

Также уточняется, что в 2021 году было выявлено более 500 сайтов с недопустимым для несовершеннолетних контентом.

Калигин заявил, что в большинстве школ к профилактической работе с подростками подходят по принципу «для галочки».

В общеобразовательных учреждениях работают 860 педагогов-психологов и 530 социальных педагогов. При этом наблюдается тенденция к сокращению перечисленных ставок.