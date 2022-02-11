Вторые сутки в Саратове не ходят трамваи четырех направлений.

Утром в пятницу 11 февраля в областном центре не расчищены занесенные снегом, выпавшим в ночь на четверг, трамвайные пути.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, по состоянию на 7.30 все городские автобусы и троллейбусы движутся по расписанию. Трамваи №№ 3, 9, 10, 11 также курсируют на линиях.

Трамвайный маршрут № 8 пока ездит по малому кругу, так как здесь еще чистят пути от наледи, как и на маршруте № 6.

Совсем не ходят трамваи №№ 2, 4, 5 и 7. Расчисткой этих маршрутов коммунальные службы города будут заниматься сегодня, — уточнили в мэрии.