Сегодня, 18 сентября, из-за повреждения водопровода четыре улицы Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС».

Воду отключили квадрату улиц Мельничная — Луговая — Цветочная — Лесная. Вернуть ее обещают в полночь.

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