Домой Рубрики Новости Саратова Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера По Новости Саратова - 18.09.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 сентября, из-за повреждения водопровода четыре улицы Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС». Воду отключили квадрату улиц Мельничная — Луговая — Цветочная — Лесная. Вернуть ее обещают в полночь. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Салют в честь Дня города будут транслировать на странице мэра Саратова в Instagram Вячеслав Максюта: Выборы. Состою в мобильной группе оперативного реагирования Стали известны подрбности аварии с участием несовершеннолетнего водителя в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Салют в честь Дня города будут транслировать на странице мэра Саратова... Новости Саратова - 18.09.2021 0 Сегодня в 21:00 над Саратовом прогремит праздничный салют в честь 431 годовщины основания города. Он завершит торжественную программу. Как обещает администрация, его будет видно практически... Вячеслав Максюта: Выборы. Состою в мобильной группе оперативного реагирования 18.09.2021 Стали известны подрбности аварии с участием несовершеннолетнего водителя в Саратовской области 18.09.2021 Ко Дню города в центре Саратова появился детский островок 18.09.2021 В селе под Саратовом местные жители угнали трактор 18.09.2021