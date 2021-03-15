Домой Рубрики Новости Саратова Четыре улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четыре улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 15.03.2021 203 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 марта, четыре улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничения попала Студеная улица на участке от Бульварной до 2-й Прокатной, 1-3 Студеные проезды. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Движение на проспекте 50 лет Октября прекратилось из-за столкновения двух грузовиков Саратовские студенты приняли участие в очном этапе Всероссийского фестиваля «Живая история» Саратовские бизнесмены могут подать заявку на получение статуса социального предприятия ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Движение на проспекте 50 лет Октября прекратилось из-за столкновения двух грузовиков Новости Саратова - 15.03.2021 0 Сегодня, 15 марта, в Саратове на проспекте 50 лет Октября столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Столкновение КамАЗа и МАЗа произошло... Саратовские студенты приняли участие в очном этапе Всероссийского фестиваля «Живая история» 15.03.2021 Саратовские бизнесмены могут подать заявку на получение статуса социального предприятия 15.03.2021 Вагон трамвая №3 загорелся на 6-й Дачной в Саратове 15.03.2021 Летом откроются детские лагеря в Саратовской области 15.03.2021