Сегодня, 15 марта, четыре улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничения попала Студеная улица на участке от Бульварной до 2-й Прокатной, 1-3 Студеные проезды.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.