Сегодня, 15 мая, в Саратове четыре улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения касаются улиц: Набережная Космонавтов 1-6, Комсомольская, 2, Лермонтова, 12А, Князевский взвоз, 3/5.

Они продлятся ориентировочно до 13:00.