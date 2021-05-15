Домой Рубрики Новости Саратова Четыре улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четыре улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 15.05.2021 106 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 мая, в Саратове четыре улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения касаются улиц: Набережная Космонавтов 1-6, Комсомольская, 2, Лермонтова, 12А, Князевский взвоз, 3/5. Они продлятся ориентировочно до 13:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев отмечает день рождения Мужчина пострадал в столкновении иномарок в Саратове Валерий Радаев проголосовал на довыборах депутатов в Саратовскую областную думу ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев отмечает день рождения Новости Саратова - 15.05.2021 0 Сегодня, 15 мая, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев отмечает 39-летие. Он родился в 1982 году в Уральске, закончил СГМУ, Малую академию государственного управления Саратовской... Мужчина пострадал в столкновении иномарок в Саратове 15.05.2021 Валерий Радаев проголосовал на довыборах депутатов в Саратовскую областную думу 15.05.2021 Евгений Ковалев: Считаю своим долгом принять участие в голосовании 15.05.2021 Саратовцев пригласили поучаствовать в довыборах в местную областную думу 15.05.2021