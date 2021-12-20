Домой Горячая линия ЖКХ Четыре улицы в Саратове остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четыре улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 20.12.2021 66 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 декабря, в Саратове четыре улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Московском шоссе , 7, 7а, 11, 11а, Советской, 46, Моторной, 4 и Керамической. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев поручил сбить сосульки с крыш и отловить бродячих собак Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в Wink В Саратове установили 19 светофоров ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев поручил сбить сосульки с крыш и отловить бродячих собак Новости Саратова - 20.12.2021 0 Мэр Саратова Михаил Исаев отдал ряд распоряжений своим подчиненным, сообщает пресс-служба городской администрации. Глава города поручил расчистить крыши зданий от снежных подушек, которые могут нести... Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой... 20.12.2021 В Саратове установили 19 светофоров 20.12.2021 Жители Саратова блокируют работы по разбору аварийного дома 20.12.2021 Крымская улица в Саратове осталась без воды 20.12.2021