Сегодня, 20 декабря, в Саратове четыре улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Московском шоссе , 7, 7а, 11, 11а, Советской, 46, Моторной, 4 и Керамической.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.