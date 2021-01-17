Сегодня, 17 января, жители четырех улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения коснулись Большой Садовой улицы 35-37, 1-го Кольцевого проезда, 4 и 5-го Товарных проездов.

Они продлятся ориентировочно до полуночи.