Домой Рубрики Новости Саратова Четыре улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четыре улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 17.01.2021 1084 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 января, жители четырех улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения коснулись Большой Садовой улицы 35-37, 1-го Кольцевого проезда, 4 и 5-го Товарных проездов. Они продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Занятия у балаковских школьников завтра отменены из-за мороза До конца января в Саратовскую область поступит 35 тыс доз вакцины от коронавируса Перевозчик разберется в обстоятельствах ДТП с участием автобуса №53 в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Занятия у балаковских школьников завтра отменены из-за мороза Новости Саратова - 17.01.2021 0 Школьники Балаковского района завтра, 18 января, останутся дома из-за морозов. Об этом сообщили в комитете образования администрации района. Ограничения связаны с ожидаемым понижением температуры. Речь идет... До конца января в Саратовскую область поступит 35 тыс доз вакцины... 17.01.2021 Перевозчик разберется в обстоятельствах ДТП с участием автобуса №53 в Саратове 17.01.2021 Саратовцев попросили не парковать машины ночью на шести улицах города 17.01.2021 Отменены занятия в школах Энгельсского района 17.01.2021