Сегодня, 18 июля, на пляже в 1-м микрорайоне Балаково утонул четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в облспасе.

Его тело ищут водолазы экстренной службы.

На месте событий также работают медики «скорой», полиция и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Следователи начали проверку по этому поводу.

По предварительным данным, 18 июля 2021 года в дневное время на городском пляже отдыхала семейная пара с двумя детьми. Мать вместе с четырехлетним сыном находились на надувном матрасе. Внезапно ребенок соскользнул с матраса в воду. Родители пытались спасти его самостоятельно. На помощь незамедлительно бросились спасатели пляжа. Однако обнаружить ребенка под водой не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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