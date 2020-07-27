Сегодня, 27 июля, четырехлетняя девочка выпала из окна восьмиэтажки на улице Кутякова 65 в Саратове.

— Вызов поступил в 14:08, в течение семи минут бригада прибыла на место. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка, ее травмы предположительно характерны как после падения с высоты, — уточнили в министерстве здравоохранения региона.

На месте также работали сотрудники облспаса, детская реанимация. Обстоятельства выясняются.

Следователи Кировского района города организовали проверку по этому факту.

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