Домой Рубрики Новости Саратова Chevrolet Niva и автобус №53 не поделили проспект Строителей в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Chevrolet Niva и автобус №53 не поделили проспект Строителей в Саратове По Новости Саратова - 17.01.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 января, Chevrolet Niva и автобус №53 столкнулись на проспекте Строителей в Саратове. Авария произошла не доезжая поворота на улицу Антонова. Транспорт, автобусы №53, 11 и 74, троллейбусы №10 встали из-за аварии. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец лишился телефона в магазине Коронавирус унес жизнь троих мужчин в Саратовской области Завтра отменены занятия у учеников с 1 по 6 класс в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец лишился телефона в магазине Новости Саратова - 17.01.2021 0 В полицию Саратова с заявлением о краже обратился 48-летний житель Заводского района. Об этом сообщили в городском УМВД. Он пошел за покупками, складывал продукты в... Chevrolet Niva и автобус №53 не поделили проспект Строителей в Саратове 17.01.2021 Коронавирус унес жизнь троих мужчин в Саратовской области 17.01.2021 Завтра отменены занятия у учеников с 1 по 6 класс в... 17.01.2021 Саратовские улицы от снега очищают 232 единицы техники 17.01.2021