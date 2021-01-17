Сегодня, 17 января, Chevrolet Niva и автобус №53 столкнулись на проспекте Строителей в Саратове.

Авария произошла не доезжая поворота на улицу Антонова.

Транспорт, автобусы №53, 11 и 74, троллейбусы №10 встали из-за аварии.

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