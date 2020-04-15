В редакцию «НС» обратилась малоимущая семья, дети которой учатся в разных школах. Мама пояснила, что в одной школе учащихся кормят только завтраком, в другой — трёхразовое питание.

— В условиях самоизоляции детям полагается сухпаек, однако мы получили его только на одного ребенка. В учебном заведении, ребенок которой не получил соцпомощь, объяснили это тем, что в программу попадают только большие школы, а из школа-сад (только начальные классы при детском саду) нет и детям не положен сухпаек, — рассказала Юлия.

Замминистра образования Ирина Чинаева объяснила, что компенсация рассчитывается из областного и муниципального бюджета и предоставляется ученикам льготной категории с 1 по 11 класс.

— На год в регионе выделено 232 миллиона на год для предоставление социальной помощи. В день из регионального бюджета выделяется 20 рублей. Дальше муниципальные бюджеты сами дополняют: кто-то 5 рублей, кто-то 12. Дальше образовательная организация рассчитывает определенный период, на сколько дней будет рассчитан сухпаек и на эту сумму предоставляется поддержка. Если ученик получал льготное питание во время очного обучения, то нужно обратиться в школу и получить такой набор. Если вы не оформляли такую льготу, то такой набор не предоставят без необходимых документов, — уточнила Чинаева.