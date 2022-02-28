Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков поблагодарил детского омбудсмена Саратовской области Татьяну Загороднюю за помощь молодым спортсменам.

Напомним, 24 февраля, представители авиакомпании «Азимут» оставили детскую спортивную команду из Перми, которая летела в Ростов-на-Дону, в чужом аэропорту без каких либо указаний, воды и еды.

Узнав об этом, Татьяна Загородняя поехала к брошенным детям-спортсменам, из 11 человек, в саратовский аэропорт. После ее вмешательства, детей благополучно доставили домой на поезде.

— Счастливый конец одной из тысяч историй, как взаимодействуют Уполномоченные по всей стране между собой во имя детей, — написала Загородняя на своей страничке в Instagram.