Прокуратура Татищевского района направила в местную администрацию запрос о необходимости предоставить ежемесячную информацию в сфере ЖКХ, но так и не получила этого. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Дождавшись марта 2021 года — указанного срока, правоохранители привлекли к административной ответственности заведующего отделом ЖКХ и ресурсоснабжения управления индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации района.

Его оштрафовали на две тысячи рублей, а суд апелляционной инстанции согласился с принятым мировым судьей решением.