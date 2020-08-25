Чиновник городской администрации оштрафован по постановлению прокурора за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан, сообщает прокуратура по Саратовской области.

Но начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей из городской администрации не спешил оплачивать выписанный штраф в размере пяти тысяч рублей. Тогда пришлось обратиться к судебным приставам, которые возбудили исполнительное производство.

Только после принятых мер чиновник городской администрации выплатил наложенный штраф.