В ходе проверки прокуратуры Новоузенского района был выявлен факт присвоения денег одним из муниципальных служащих, сообщает прокуратура Саратовской области.

В сентябре прошлого года районной администрацией планировалось проведение двух футбольных матчей. Для этого необходимо было закупить награды победителям в виде кубков, медалей, грамот. По техническим причинам футбольные встречи не состоялись.

Однако чиновник, отвечавший за соревнования, подделал финансовые документы о якобы проведенных закупках призов и присвоил себе около 24 тысяч рублей.

Суд не стал сажать или штрафовать госслужащего, но запретил ему в течение двух лет занимать ответственные посты.