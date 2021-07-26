Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что главный специалист администрации Любимовского муниципального образования по совместительству трудился в казенном учреждении. Однако в нарушение требований федерального законодательства предварительное письменное уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы служащий не направлял.

Кроме того, при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист сокрыл доходы от этого, а также сдачи в аренду земельного участка, а также данные о банковских счетах.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации муниципального образования, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с муниципальным служащим расторгнут в связи с утратой доверия.