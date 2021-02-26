Депутаты гордумы Саратова проголосовали за повышение заработных плат для муниципальных служащих, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Действующие нормы по денежному довольствию чиновников в городе не менялись с 2007 года а продолжительность отпуска не пересматривались с 2006 года. Об этом заявил на заседании гордумы замглавы горадминистрации по экономическим вопросам Алексей Никитин.

По его словам, сейчас главный специалист получает чуть больше 20 тысяч рублей. Депутатам предложено увеличить эту сумму до 28 тысяч.

В итоге народные избранники проголосовали за повышение зарплат сотрудникам городской администрации.