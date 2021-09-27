На заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности в Саратовской облдуме обсудили вопрос повышения окладов чиновников на 25%.

Соответствующий законопроект представил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Повышение зарплаты, на которое потребуется 290 миллионов рублей, по его словам нужно для «стимулирования эффективности» чиновников. Сейчас оклады настолько малы, что люди переходят работать в другие регионы.

Отметим, что в этом году расходы на их содержание к доходам консолидированного бюджета региона все-таки уменьшились: с 2,6 до 2,2 %.