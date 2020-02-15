Обыски в квартирах главы Энгельсского района Дмитрия Тепина и его заместителя Юлии Артемьевой, о которых ранее сообщали некоторые СМИ, не проводились.

Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказали осведомленные источники в нескольких ведомствах.

— В то время, как вышла новость об обысках в администрации Энгельсского района, региональном минстрое и квартирах Тепина и Артемьевой, мы спокойно сидели и готовились к собранию актива Энгельсского муниципального района. Подбивали последние цифры, — сообщил наш источник.

Источники в региональном минстрое также опровергли информацию об обысках.

Сама Артемьева дала СМИ комментарий:

— На сегодняшний день идет расследование правомерности использования земель Солнечного-2. Это не имеет отношения к моему нынешнему месту работы. В рамках расследования проходит отбор пояснений, нас опрашивают, никаких иных статусов у нас нет.