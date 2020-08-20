Низкие темпы работ очередного социально значимого объекта стали предметом критики чиновников со стороны губернатора Саратовской области Валерия Радаева. ОБ этом сообщает пресс-служба главы региона.

Во время инспекционной поездки по строительным площадкам в Энгельсском районе. Валерий Радаев обратил внимание на задержку в работе при возведении бассейна на 32-й школе и раскритиковал за это главу района Алексея Стрельникова.

Кроме того глава региона, осмотрел как идет строительство трех детских садов в Энгельсе.

— Все дошкольные учреждения Энгельса идут в графике, строители набрали темпы. Нужно, чтобы все три детских сада были сданы одновременно в намеченные сроки — осенью этого года, — отметил Валерий Радаев.

Напомним, ранее под критику Валерия Радаева попал подрядчик реконструкции саратовского цирка.