Прокуратура выявила нарушения в сфере благоустройства областного центра.

Администрация Фрунзенского района заключила договор с подрядчиком ООО «Благоустройство-Ф», в котором прописывалось, что фирма обязуется чистить дорожки в парках и скверах от снега и наледи.

Однако во время проверки было установлено, что на бульваре по Рахова от Советской до Вавилова в зоне велодорожек скопилось много осадков. Аналогичные ситуации на бульваре на Астраханской, в ЖК «Лазурный», на площади Кирова и в Детском парке.

Райадминистрация не проверяла выполнение условий контракта, а кроме этого еще и не следила за качеством восстановительных работ ресурсоснабжающими организациями, таких как «Т плюс».

Так, на Яблочкова, 7 тепловики не заделали дыру в асфальте после ремонтных работ.

В настоящее время в адрес главы администрации Фрунзенского района внесено представление.