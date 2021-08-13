Опубликованы аукционы на благоустройство дворов многоквартирных домов Саратова. Об этом стало известно из информации на портале госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по ЖКХ городской администрации.

На работы в дворах на улице Калинина, 1 и 2, Базарной, 2, 4 и 5, Горького, 5 в Красном Текстильщике готовы заплатить 5,3 миллиона рублей. Чуть больше, на 200 тысяч — на работы в поселке Сельхозтехника Багаевского муниципального образования на Рабочей улице, 1 и 2, Комсомольской, 1, 3, 4, 5 и 6.

Подрядчика выберут после 24 августа. Работы пройдут не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта, значится в документации.