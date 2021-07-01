Следователи возбудили уголовное дело на саратовских чиновников за превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, осенью 2019 года двое индивидуальных предпринимателей-партнеров обратились с заявлением о предоставлении очередного разрешения на строительство отдельно стоящего офисного здания делового и коммерческого назначения на земельном участке, расположенном в Октябрьском районе города Саратова, для проведения процедуры ввода в эксплуатацию. Здание уже было возведено. По результатам рассмотрения данного заявления, администрация Саратова отказала бизнесменам в предоставлении разрешения на строительство в связи с нахождением в непосредственной близости объектов культурного наследия. Предприниматели обжаловали данный отказ органа местного самоуправления. Согласно решению суда данный отказ администрации признан незаконным, так как нахождение объекта культурного наследия вблизи земельного участка, где осуществлялось строительство, не требует установления защитных зон.

Этим действием были существенно нарушены права и законные интересы предпринимателей, виде создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, что причинило ущерб в сумме более 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.