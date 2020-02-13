Владелец кафе в Саратове, от падения сосульки с карниза которого пострадала женщина, будет оштрафован. Об этом информационный портал «Новости Саратова» сообщили в комитете муниципального контроля.

Напомним, 11 февраля с улицы Чапаева в Саратове в 6-ю горбольницу с характерными травмами головы была госпитализирована 36-летняя женщина. По первоначальной информации, на женщину с карниза второго этажа со здания кафе «Пикник» упала сосулька.

Позже чиновники из администрации Кировского района сообщили, что после сообщения о госпитализации женщины, на место происшествия выезжали их сотрудник. Он не нашел на крыше кафе следов образования льда, а также не смог определить место на асфальте, куда упала сосулька.

Сегодня сама пострадавшая, ее зовут Светлана, выложила в социальных сетях пост, в котором рассказала обо всех подробностях происшествия, а также предположила, что Кировская администрация намерена вывести из-под ответственности владельца кафе «Пикник».

В мэрии Саратова на ситуацию отреагировали. Как сообщают в комитете муниципального контроля, что сейчас устанавливается владелец кафе, который будет приглашен 17 февраля на составление протокола об административном правонарушении.