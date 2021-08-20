На совещании в администрации Саратова обсудили высадку деревьев на проспекте Кирова.

Одним из вариантов решения проблемы называли объединение приствольных квадратов в рабатки, но из-за структуры пешеходной зоны и ливневок он затруднен.

Эксперты отметили, что наилучший вариант — заменить существующие саженцы и сделать систему жизнеобеспечения с соблюдением технологии высадки. Для этого нужно заменить грунт, сделать дренаж и специальные трубки для аэрации корней.

Непонятен и вопрос с заменой деревьев. Начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко отметила, что в прошлый раз чиновники решили высаживать клены на участке от Чапаева до Горького, а от этой улицы до Радищева — ясень. Однако окончательной определенности достигнуты так и не было.