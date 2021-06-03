Сотрудники саратовской администрации отреагировали на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о торговцах, которые вернулись на площадку у Крытого рынка. На это пожаловались в соцсетях местные жители.

Чиновники отметили, что торговля идет на земле, которая находится в частной собственности. Ранее собственнику участка рекомендовали перевод деятельности в помещение.

Специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Саратова провели обследование по указанному адресу, факт незаконной уличной торговли не подтвердился.

Эти мероприятия будут продолжены.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here