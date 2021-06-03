Сотрудники саратовской администрации отреагировали на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о торговцах, которые вернулись на площадку у Крытого рынка. На это пожаловались в соцсетях местные жители.

Чиновники отметили, что торговля идет на земле, которая находится в частной собственности. Ранее собственнику участка рекомендовали перевод деятельности в помещение.

Специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Саратова провели обследование по указанному адресу, факт незаконной уличной торговли не подтвердился.

Эти мероприятия будут продолжены.