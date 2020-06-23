Председатель комитета по имуществу Саратова Светлана Чеконова попыталась отреагировать на обращение владельцев киосков печатной продукции. Получилось не очень.

— По поручению главы Саратова Михаила Исаева в городе ведется планомерная работа по высвобождению муниципальных земель от незаконно занимаемых конструкций. В результате инвентаризации были выявлены нестационарные торговые объекты по распространению газетно-журнальной продукции, у которых либо истек срок аренды, либо земельный участок используется не по целевому назначению. Например, осуществляется продажа цветов вместо печатной продукции, — говорит чиновница.

По ее словам, из 96 мест, предусмотренных для размещения объектов по распространению газет и журналов, на законных основаниях размещены лишь 57 киосков. На владельцев 12 торговых объектов направлены претензии о взыскании необоснованного обогащения, девяти арендаторам даны предупреждения о необходимости использования участков в соответствии с заявленными при предоставлении целями, на 25 предпринимателей в связи с окончанием срока аренды направлены иски об освобождении земельных участков от нестационарных объектов.

— Муниципалитет требует освободить земельные участки, на которые отсутствуют права у третьих лиц. Лишь после приведения участка в первоначальное состояние мы вновь сможем инициировать конкурсную процедуры по предоставлению его в аренду, — подчеркнула председатель комитета по имуществу Саратова Светлана Чеконова.

Между тем с администрацией не согласны издатели и учредители средств массовой информации.

— На протяжении нескольких лет администрация проводила аукционы на 11 месяцев. Никогда ранее наличие объекта на земельном участке не являлось причиной отказа от конкурсной процедуры. В этом году для администрации этот момент стал камнем преткновения. Но чиновники, наверное не видят отличий между елками, бахчевыми и газетами.

Пресса не является сезонным продуктом, а относится к предприятиям непрерывного цикла, которые работали даже в период самоизоляции. Президент России Владимир Путин выпустил специальные поправки об этом к своему указу об отраслях, работу которых нельзя останавливать в период коронавирусного кризиса. И мы не переживаем в данный момент за распространителей прессы, хотя это тоже малый бизнес, пытающийся выжить в не самые лучшие времена. В первую очередь мы опасаемся, что если объекты уберут даже на время, то пострадают издатели газет и журналов, которые в буквальном смысле считают каждую копейку. Отсутствие продаж тиражей приведёт в первую очередь к сокращению штата журналистов, и возможно к прекращению существования издания, — говорит генеральный директор ООО «Волга-Медиа», издающего газеты «Комсомольская правда в Саратове» и «АиФ в Саратове, Мария Усова.