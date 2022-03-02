Жители Саратова крайне недовольны резким подорожанием картофеля до 120 рублей за килограмм.
Специалисты Центра управления регионом передали жалобы на цены в региональное министерство экономического развития. Чиновники заверили, что каждый день контролируют цены на товары.
Сообщается, что килограмм картошки в крупных торговых сетях реализуется от 38 рублей за килограмм.
В магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка» кило корнеплодов отечественного происхождения урожая 2021 года реализуют от 41,90 руб и 42,99 руб. соответственно.