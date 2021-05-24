Сегодня, 24 мая, в комитете по ЖКХ администрации Саратова состоялось совещание по подготовке к проведению ремонтных работ ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», которое предполагает масштабное отключение холодной воды у части жителей Заводского, Кировского, Волжского и Ленинского районов города.

Его провела председатель комитета Наталия Даниленко, на встрече присутствовали представители ресурсоснабжающих компаний, Единой дежурно-диспетчерской службы и других организаций и ведомств.

Сотрудники «КВС» доложили — все службы компании находятся в состоянии повышенной готовности, на случай возникновения непредвиденной ситуации имеются соответствующие резервы.

Участники совещания обратили внимание на необходимость обеспечить холодной водой социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детские учреждения и больницы со стационарами. В случае необходимости будут привлечены автоцистерны сторонних организаций.

Особое внимание собравшиеся уделили необходимости жителям сделать достаточные запасы воды, так как ее подвоз в первую очередь будет вестись для учреждений социальной сферы.