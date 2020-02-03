В Саратове состоялась III Областная научно-практическая конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее», посвященная профилактике, диагностике и лечению заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста, а также роли здравоохранения в увеличении периода активного долголетия.

Открывала конференцию главный внештатный специалист гериатр Минздрава Саратовской области, к.м.н., заведующая стационаром №2 Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Надежда Шульпина.

Последние десятилетия отмечены увеличение доли пожилых людей и Саратовская область не является исключением: в настоящее время в области проживает более 580 тысяч лиц старше 60 лет, а это 28,2% всего населения области. Работа со стареющим и престарелым человеком отличается от работы с лицами молодого возраста. Ведь пожилой человек помимо большого количества медицинских проблем имеет много социальных деприваций (одиночество, потребность в постоянной посторонней помощи и уходе, финансовые трудности). Поэтому улучшить качество жизни в таком элегантном возрасте можно только совместными усилиями с участием не только медицинских и социальных служб, но и привлекая родственников, волонтеров, некоммерческие организации, средства массовой информации, депутатский корпус.

В Саратовской области здоровью пожилого человека уделяется особенное внимание: выстраивается трехуровневая модель оказания гериатрической помощи, уже работает 13 гериатрических кабинетов в Саратове и Энгельсе, открыто 130 гериатрических коек на базе Госпиталя для ветеранов войн и 10 Городской клинической Больницы, функционирует гериатрический центр. За прошедший год около 3 тысяч пожилых людей были пролечены на гериатрических койках, около 5 тысяч проконсультированы врачом гериатром.

— Мы проводим данную конференцию уже третий год. Постепенно гериатрия популяризируется в нашем регионе, что не может не радовать, — комментирует мероприятие председатель комитета по социальной политике Саратовской областной Думы Евгений Ковалев. – Гериатрия является дополнительной медицинской помощью способствующей увеличению продолжительности и качества оказания медицинской помощи населению старшего возраста.

В рамках мероприятия московскими коллегами проведена Школа «Академия памяти», которую посетили 87 человек. Жителям Саратовской области рассказали, как сохранить память на долгие годы, что такое деменция и когнитивный тренинг. У желающих была возможность получить квалифицированную консультацию у врачей, специализирующихся на данной проблеме.

Гериатрия — это будущее каждого из нас.