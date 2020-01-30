28 января в областной научной библиотеке состоялся круглый стол на тему «Социальная адаптация осужденных», инициатором которого стала Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик.

В работе круглого стола приняли участие Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, заместитель министра социального развития Саратовской области Обрежа Наталья Николаевна, первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, заместитель председателя комитета по занятости населения, начальник отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Сергей Матвеев, старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Саратовской области Вячеслав Дианов, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Саратовской области Елена Перепелова, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Саратовской области Дмитрий Валюнин, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Саратовской области Валентин Шевченко, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Александра Салманидина, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии в Саратовской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам находящимся в местах принудительного содержания Валерий Гордон, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУВПО «Саратовская государственная юридическая академия» Немэт Насиров, а так же представители общественности.

Приветствуя участников, Уполномоченный сказала о том, что тема круглого стола обусловлена тем, что в Саратовской области, как и в целом в стране, остро стоит вопрос социальной адаптации лиц, освободившихся их мест лишения свободы. Уполномоченный считает, что социальная адаптация и ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, – являются приоритетными задачами, которые необходимо решать на государственном уровне. Это важно для предотвращения рецидива преступлений.

Ежегодно из исправительных учреждений и СИЗО УФСИН России по Саратовской области освобождается свыше 5 тысяч осужденных к лишению свободы. В отношении указанной категории граждан должна проводиться активная работа по их социализации. Проблемы и рекомендации подробно описаны в специальном докладе Уполномоченного «Социальная адаптация осужденных», который представлен участникам круглого стола.

Повторные преступления в основном совершают лица, освобожденные из мест лишения свободы, а затем оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, неустроенные в бытовом и трудовом плане, страдающие социально значимыми заболеваниями, не имеющие паспорта, потерявшие социально-полезные связи с семьей и родственниками.

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного свидетельствуют о том, что каждый третий, освобожденный из мест лишения свободы нуждался в помощи в трудоустройстве, каждый пятый в бытовом устройстве.

Медицинская составляющая социальной адаптации – важный элемент работы с рассматриваемой категорией граждан. Значительное число лиц, освобождающихся из исправительных учреждений, страдают социально опасными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты, наркомания, алкоголизм и другими). Такие люди уязвимы в социальном плане, и в ряде случаев они избирают способы адаптации, связанные с противоправным поведением.

Необходимо оказывать таким лицам всемерное содействие как на уровне государственных институтов, так общественных инициатив.

На практике контроль над лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в том числе административный надзор, возложен на сотрудников полиции. Но при этом социальное сопровождение бывших осужденных не возложено ни на одну организацию. Система административного надзора призвана контролировать только определенный круг лиц, из категории бывших осужденных, которым он уже установлен. А остальная часть осужденных после освобождения из мест лишения свободы остаются один на один со своими социальными проблемами. Им приходится их решать самостоятельно (вставать на учет в службу занятости населения, оформлять прописку, оформлять пенсию и так далее).

Таким образом, эффективность ресоциализации лиц, освобожденных досрочно или по отбытии наказания, во многом зависит как от качества подготовительной работы в исправительном учреждении, так и от реальной помощи освобожденному в социальной адаптации после освобождения. Необходимо закладывать правовые основы ресоциализации лиц, освобожденных от наказания, в том числе и досрочно, определить основные принципы проведения такой деятельности.

По словам Журик, работа по социальной адаптации требует законодательного регулирования. Необходимо на законодательном уровне урегулировать не сам процесс социальной адаптации, а конкретную деятельность органов и организаций, направленную на обеспечение успешного процесса ресоциализации.

В докладах представителей министерств были отражены положительные моменты межведомственного взаимодействия по ресоциализации бывших осужденных.

Замминистра соцразвития Обрежа в своем докладе отметила, что в настоящее время министерством социального развития Саратовской области, с целью дополнительного обучения граждан содержащихся в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и не имеющих постоянного места работы прорабатывается целевой проект по повышению компьютерной грамотности.

Матвеев подчеркнул, что не все работодатели активно предоставляли лицам освободившимся из мест лишения свободы рабочие места, но в настоящее время благодаря проведенной активной разъяснительной работы со стороны министерства данная ситуация улучшилась. Однако имеется существенное препятствие при трудоустройстве лиц освободившихся их мест лишения свободы, которое связано с утратой квалификационных навыков осужденными в период их нахождения в местах лишения свободы.

Юлия Литневская предложила министерству занятости, труда и миграции области начать переквалификацию осужденных еще в местах лишения свободы в рамках реализации уже существующих программ, например как для лиц предпенсионного возраста.

Шувалов сообщил, что почти 80 процентов лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2019 году и при этом больных туберкулезом, поставлены на диспансерный учет. Освобождаемые лица, из числа ВИЧ инфицированных, встают на учет в СПИД центр. Благодаря налаженному взаимодействию минздрава с УФСИН России по региону в кратчайшие сроки осуществляется оперативное сопровождение лиц, освободившихся от наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелой болезнью.

Вячеслав Дианов в своем выступлении указал, на необходимость усиления взаимодействия между ГУ МВД России и УФСИН России по области по обмену информацией о наличии паспортов у лиц, являющихся следственно-арестованными.

Валерий Гордон предложил создать межведомственную рабочую группу по вопросам социальной реабилитации лиц освободившихся из мест лишения свободы.

Основным проблемным моментом всеми участниками заседания было отмечено отсутствие нормативного регулирования вопроса ресоциализации освобождающихся осужденных. Отсутствие нормативного регулирования вопросов ресоциализации на уровне субъекта не позволяет определить координирующий орган, механизмы взаимодействия субъектов профилактики, критерии эффективности работы.

Подводя итог мероприятия, Татьяна Журик выразила благодарность всем тем, кто принял участие в заседании круглого стола за проделываемую работу в сфере социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы.

Уполномоченный высказала свою уверенность в том, что и в дальнейшем тесное межведомственное взаимодействие будет носить конструктивный характер, и сотрудничество в деле ресоциализации осужденных будет продолжаться.

Уполномоченным было предложено изучить рекомендации данные в специальном докладе и направить в адрес Уполномоченного предложения по их реализации.