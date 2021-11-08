Сотрудники администрации Кировского района Саратова прокомментировали публикацию издания о затоплении дома на улице Челюскинцев.

Сообщалось, что подвал залит канализацией еще с августа, начали проверку следователи.

— Компания, которая раньше занималась управлением указанным домом – ООО Восток – признана банкротом. Жителями дома не выбрана управляющая компания или иная форма управления домом. В связи с этим администрацией Кировского района инициировано общее собрание собственников по данному вопросу. Подтопление подвала в третьем подъезде вызвано засорением канализационного профиля. Работы по прочистке выполнены. Осушение подвала проводилось неоднократно и будет проведено снова по мере высвобождения аварийной бригады, — пояснили чиновники.