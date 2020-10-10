Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Октябрьского района Саратова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с марта по сентябрь администрацией Октябрьского района были заключены контракты на выполнение работ по ремонту тротуаров. В перечень работ, подлежащих проведению, необоснованно включены смотровые колодцы, принадлежащие коммерческим организациям. Тем не менее, данные работы были проведены и оплачены из средств бюджета в сумме 1,031 миллиона рублей.

Нарушение было обнаружено районной прокуратурой.