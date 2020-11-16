Неизвестные запустили фейковую кампанию о поборах в саратовских школах №72 и 78.

Сегодня, 16 ноября, в соцсетях появилось сообщение якобы от учителей, которые призывают родителей дать деньги на содержание учреждения. Указано, что это добровольная процедура, но тон сообщения намекает, что это нужно сделать.

В комитете по образованию города эту информацию опровергли. Отмечается, что если в учебном заведении и есть попечительский совет, то взносы туда должны идти строго добровольно. Никто не вправе заставить вас сдавать деньги на шторы, столы и другие нужды.

Если вы столкнулись с нарушением, нужно сообщить в комитет по образованию по телефону +7-845-29-65-19.