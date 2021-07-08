На сегодняшнем брифинге в минздраве замминистра здравоохранения Денис Грайфер рассказал о вакцинации от коронавируса.

Прививку сделали 414,9 тысячи жителей региона, свыше 284 тысяч — обоими компонентами. Охват населения, подлежащего иммунизации по первому компоненту составляет 34,5 процента, по двум — 24 процента.

Чиновник уточнил, что нехватки второго компонента в больницах не зафиксировано. Он отметил, что зачастую возникают перебои в поставках — потому что темпы вакцинации увеличились в два раза. Но это относится только к первому компоненту.