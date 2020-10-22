Сегодня, 2 октября, интернет-издание “Новости Саратова” опубликовало информацию о горожанах, которые жаловались на недоделки у Трофимовского моста. Возмущение было связано с дорогой и отсутствием ограждений.

Администрация Ленинского района отреагировала на новость. По информации подрядчика ООО “Бурбау”, асфальт клали по ГОСТу. Перекопанные участки на пешеходной дорожке к 22 октября привели в порядок. Граждане могут пересекать дорогу в районе светофора.

Работы подрядной организацией велись до старой аллеи, указанного магазина «Ява», Участок улично -дорожной сети от магазина «Ява» находится на балансе еомитета дорожного хозяйства, благоустройств и транспорта города Саратова. Администрация района направила в Комитет обращение о благоустройстве указанного участка дороги, — отмечается в сообщении.

Лестницу на Трофимовском мосту еще не доделали.