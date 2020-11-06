Сегодня, 6 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил на совещании передачу машин из правительственного гаража медикам.

Он отметил, что число вызовов врачей выросло в три-четыре раза.

Управляющий делами правительства области Павел Точилкин доложил, что с сегодняшнего дня шести саратовским поликлиникам выделили десять дополнительных автомобилей.

Администрация Саратова направила еще пять автомобилей в пять поликлиник.

По его словам ранее за 15 дней машины совершили более 1,2 тысячи выездов с медиками.

Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов отметил, что подведомственные учреждения минсоцзащиты располагают 67 автомобилями, в том числе 26 – специализированные, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе. Еще две машины из гаража минсоцзащиты будут переданы поликлиникам Саратова.

Напомним, председатель ГД Вячеслав Володин предложил саратовским чиновникам отдать машины врачам.

