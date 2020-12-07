По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура выехала в село Семено-Полтавка Ершовского района, жители которого остались без воды. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Там действует водопровод, который пополняется за счет талых вод. На сегодняшний день он заполнен всего на 40 процентов. Его построили в 1967, конструкция заилена, поэтому ресурс поступает в колонки с перебоями.

В отношении главы Антоновского МО возбуждено административное дело.

Теперь каждый день в село будут приезжать две машины и поставлять техническую воду.

Планируется установить системы очистки воды, которая поступает из артезианской скважины.

Ситуация остается на контроле.