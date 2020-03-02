Саратовские чиновники отреагировали на информацию про пожар на Трофимовском мосту. В своем комментарии они назвали причину возгорания:

— По информации подрядной организации, на месте реконструкции путепровода Трофимовский произошло небольшое возгорание по причине нагревания строительного брезента потоком горячего воздуха. Возгорание было оперативно ликвидировано собственными силами. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что во время работ по реконструкции загорелся Трофимовский мост. Рабочие сами потушили пламя.