В отношении чиновников из Вольского района возбуждены уголовные дела о мошенничестве, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Обвиняемые в обход закона давали участки из лесничеств для вырубки сосен. Причиненный государству ущерб в итоге составил свыше восьми миллионов рублей. А еще они придумалт схему с выполнением работ, чтобы получить около 150 тысяч рублей.

Помимо этого, один из обвиняемых присвоил и растратил свыше 20 тысяч рублей.

Возбуждены соответствующие уголовные дела.